Gartenbauverein Nordendorf - Fahrt zur Bergwerksweihnacht

Am Sonntag, den 8. Dezember 2019 um 11 Uhr, fährt der Gartenbauverein Nordendorf mit dem Bus zur Bergwerksweihnacht ins Bergwerksmuseum der Maffeischächte in Auerbach, Oberpfalz, wo ein ganz besonderer Weihnachtsmarkt statt findet. Dazu verwandeln sich das Bergwerksmuseum, der Schaustollen und das Kellergewölbe in ein kleines Weihnachtsdorf. Über 80 Aussteller bieten ihre vorwiegend kunsthandwerkliche Ware an. Außerdem werden kulinarische Schmackerl wie "Bergmannsfeuer" von der offenen Flamme, Rahmfladen und Bratwürste, Gulasch vom Auerochsen uvm. angeboten.Mehr Info unter:Fahrpreis inkl. Eintritt 20,- €Anmeldung unter gartenbauverein-nordendorf@gmx.deEinzahlung/ Überweisung des Reisepreises auf folgendes Bankkonto:IBAN: DE 44 7206 2152 0006 4137 49 VR-Bank