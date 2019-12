29. Fotoausstellung in Nordendorf

Nordendorf : Bürgersaal Nordendorf |

Seit 29 Jahren zeigen Hobbyfotografen in Nordendorf der Öffentlichkeit ihre Photografien. Viele treue Besucher sind jedes Jahr mit dabei, um sich an der Vielfältigkeit der Ausstellung zu erfreuen. Blumen, Tiere, Schönes aus Nah und Fern-es ist jedes Jahr eine neue Überraschung, was es zu Sehen gibt. Über 100 Bilder werden von 16 Hobbyfotografen gezeigt. Am Dreikönigswochenende öffnen sich am 04.+ 05. und 06. Januar 2020 die Türen im Bürgerhaus Nordendorf. Die Aussteller laden jeweils von 13-18.00 Uhr ein-der Eintritt ist frei.