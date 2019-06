SG-Handicap beim 11. Springer- und Werfertag in Vöhringen

In der Klasse der Senioren M 30 siegte der Nördlinger Markus Protte im Weitsprung mit einer Weite von 5,09 Metern. Protte konnte auch das Kugelstoßen (Weite: 8,27 Meter) sowie das Diskuswerfen (Weite: 23,34 Meter) für sich entscheiden.Ebenfalls aus Nördlingen kommt Werner Wiedemann, der in der Klasse M 45 den Weitsprung mit 3,88 Metern gewann. Wie sein Teamkollege Markus Protte gewann auch Wiedemann in seiner Leistungsgruppe das Kugelstoßen (Weite: 5,68 Meter) und das Diskuswerfen (14,12 Meter).Andreas Eder aus Holzkirchen gewann in der Klasse M 65 das Hammerwerfen mit einer Weite von 38,02 Metern. Im Kugelstoßen wurde er mit 6,88 Metern Fünfter, während er mit 23,52 Metern im Diskuswurf den sechsten Platz belegte.