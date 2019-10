Nördlinger Läufer erfolgreich beim 6. Bona-Lauf Dillingen

In diesem Jahr nahmen rund 1000 Läuferinnen und Läufer jeden Alters sowie mit und ohne Behinderung teil. Allein im Special Olympics Lauf über die 1000 Meter gingen 250 Athletinnen und Athleten an den Start. Bei herrlichem Herbstwetter und Sonnenschein erlebten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen wunderbaren Lauftag.Zum ersten Mal waren auch Sportlerinnen und Sportler des Integrativen Sportvereins SG-Handicap Nördlingen mit dabei. Bei den Damen in der Klasse W35 war Maria Meyer aus Oettingen nicht zu bezwingen und belohnte ihre tolle Leistung mit einer Goldmedaille. Coach Gudrun Eder siegte in der Klasse W65. Schnellster Läufer insgesamt bei den Herren war Werner Wiedemann aus Nördlingen; er siegte in der Klasse M45. Martin Buck aus Heroldingen gewann nach einer starken Energieleistung die Goldmedaille in der Klasse M40.