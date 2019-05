Bei den Frauen gewann Mandy Frauenberger drei Meistertitel. In der Klassifizierung wurde die Sportlerin in die Klasse T/F 38 eingestuft und gehört damit wieder zur Weltklasse. Die 24jährige gewann das Kugelstoßen mit einer Weite von 8,18 Metern, den Speerwurf mit 23,86 Metern und das Diskuswerfen mit 21,37 Metern.Kurt Weinmann ging in der Klasse M55 bei den Senioren an den Start. Er gewann den 800 Meter Lauf mit einer Zeit von 02.49,83 Minuten.