Nördlingens Oberbürgermeister trifft Vertreter des Integrativen Sportvereins

Während beim Verein schon munter Kilometer eintrudeln, die dann an Special Olympics Bayern weitergeleitet werden – es wird geradelt, gelaufen, geschwommen – macht sich ab Mittwoch eine kleine Delegation auf, um Nördlingen vor Ort in Regensburg zu vertreten.Stellvertretend für die drei Sportler und zwei Coaches besuchten Gudrun Eder und Werner Wiedemann am Montag Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner und berichteten von der Aktion und ihren Plänen für die Tage in Regensburg. Bei perfektem Radlwetter und mit Glückwünschen Wittners im Gepäck begaben sich die beiden wieder auf große Fahrt. Werner, der in der Lebenshilfe arbeitet, hat diese Woche extra Urlaub genommen und hofft, dass er es schafft, die 150 Kilometer bereits im Ries zu radeln und dann ab Mittwoch in Regensburg noch drauflegen zu können.