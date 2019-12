Die Aufstehen!-Gruppe Donau-Ries trifft sich am Dienstag 28.01.20 um 20:00 im Sixenbräu-Stüble, Berger Str., Nördlingen.

Thema: Macht eine Beteiligung bei den Kommunalwahlen in Bayern Sinn ?Wir werden uns in Zukunft jeden 4.Dienstag im Monat treffen, abwechselnd in Nördlingen und in Oettingen. Jeder ist willkommen.