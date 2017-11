Die Klimakonferenz in Bonn – was kam heraus?

Was kommt auf den hochentwickelten Norden zu, mit welchen Risiken müssen sich die

Länder der südlichen Hemisphäre auseinandersetzen?

Welche politischen Entscheidungen sollten getroffen werden, wer bremst in der Klimapolitik?

Die Pariser Klimakonferenz vor zwei Jahren weckte Erwartungen, die Nachfolgekonferenz vor kurzem in Bonn öffnete die Augen – eine kurze Beschreibung des Sachstandes., in der vergangenen Legislatur klimapolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, war in Paris und Bonn jeweils vor Ort. Sie berichtet am Dienstag, dem 28. November 2015 von beiden Konferenzen, stellt die Ergebnisse vor und was von diesen zu erwarten ist.Aktuelle Beiträge in ihrem Blog sind hier zu finden:Die Veranstaltung ist im Hotel „Goldene Rose“ in Nördlingen in der Baldinger Str. 42, Beginn ist um 19.30 Uhr; die Referentin steht anschließend zur ausführlichen Diskussion zur Verfügung.Die Offene Linke Ries e.V. und die KPF in der Linken lädt zu diesem interessanten Thema herzlich ein.