Zwischen Himmel und Erde - Astrolehrpfad

- das Ries und seine Wanderwege, Fahrradtouren, Schlösser, Burgen, Museen, Geoparks, und . . . und . . . und . . .unendlich viel bietet das Nördlinger Ries dem Beschauer, Besucher und Touristen. Viel habe ich hier schon erzählt, und tatsächlich wieder etwas ganz Besonderes entdeckt, denNur 15 Kilometer vonentfernt liegt die fürstliche. Wandere, Radl durch das beschauliche Städtle aus dem Mittelalter, verlasse diesen geschichtsträchtigen Ort durch die Unterführung vom fürstlichen Residenzschloß, halte dich links mit dem Blick zumrechtsseitig, folge kurz danach dem Hinweisschild auf der rechten Straßenseite:auf dem Rossfeld unterwegs in einem besonderen, auf dem nördlichen Rand des Rieskraters.Kennst du diesen Wanderweg?. . . Entfernung Sonne – Neptun 9 km, Sonne – Jupiter 1,6 km. ` Gelle` da staunst du. Nun, damit ist die Wanderstrecke von Planet zu Planet gemeint.Zwischendurch findest du besinnliche, innere Einkehr mitten in einer Nussbaumallee unter freiem Himmel, bestückt mit Ruhebänken rund um das Erdzeitalter, die bebilderteFröhliche Stimmen klingen durch das nahe Gehölz, machen neugierig zum Weiterwandern. Eine Lichtung tut sich vor mir auf, einmit kostbaremneben einer bunten Streuobstwiese. Der eyecatcher in der Mitte dieser natürlichen Oase, eine mächtige „Steinpyramide“. Sie verspricht besondere Klettermöglichkeiten, lockt die Jugend, ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt.Dann der freie Blick von dieser lichten Anhöhe auf den Rieskessel bis hinüber ins angrenzende Frankenland.Aber es geht noch weiter im Wanderweg auf dem Astrolehrpfad, sehr viel weiter in Richtung Lohe – Dornstadt – Fürnheim. Dererzählen, nehmen dich mit hinauf in die Weite des Himmels.Ganz wichtig für alle Radler: Derund dersie lassen sich sehr gut miteinander kombinieren.Also auf geht`s zum Erkunden zwischen Himmel und Erde, selbst erleben, staunen und dabei die Schönheit der Natur genießen.Wandern inimrund um Nördlingen – Oettingen und all die liebenswerten, romantischen Ortschaften, das ist Heimat.Noch etwas, ich hätte es beinahe vergessen zu erwähnen: Dasdie Sternwarte – die „Zentrale“ – die findest du im