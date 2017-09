Schäfer – Schafe – Kraterrand

Vorführungen mit dem Blick in den vielfältigen, manchmal nicht ganz einfachen Alltag der Schäfer, in die heimische Schafhaltung und auch deren Produkte.Der Schäfer und sein Hund, seine große Schafherde, Schafscheren, Schafhüten und das Arbeiten mit Hunden, all das ist immer wieder eine sehr beeindruckende und ganz besondere Erlebniswelt.Die Schäfer und ihre Herde, sie trotzen Wind und Wetter, sind standhaft, aufmerksam und lieben ihr ganz besonderes, naturverbundenes Leben.wird von seiner Wanderung durch Südeuropa erzählen.Geführte Exkursionen auf den Kirchberg und auch auf das Schönefeld mit dem Kennenlernen der besonderen Artenvielfalt, die durch das Beweiden auf dem Magerrasen entsteht.Vielleicht möchtest Du beim Rundgang durch den Wald das verborgene Leben derkennen lernen?Oderauf Burg Niederhaus erleben?Rund um das Reimlinger Schloss erfährst Du jede Menge Interessantes vom Wollvlies bis zum gefärbten Garn, vom Wollstoff und Kardieren, Filzen, Spinnen und auch Weben, alles kannst du hautnah erleben und beobachten ebenso beim Brettchenweben und Sprangen.In der Kulturetage direkt im Schloss gibt es interessante Infos über die zahlreichenKinder dürfen basteln, lernen filzen, streicheln Schafe, hören Erzählungen und lösen Rätsel.Mehr verrate ich jetzt nicht.Logisch, das kommt ganz bestimmt nicht zu kurz. Vomund vom, süß und auch sauer, Kaffee und auch Kuchen - lass dich überraschen . . .Weltweit schätzt man die Anzahl der Schafe auf etwa 1,2 Milliarden. Das Schaf, es spielt in der Geschichte der Menschheit eine bedeutende Rolle als Milchlieferant, als Fleischerzeuger, seine Wolle und auch das Schaffell, alles ist sehr begehrt.In Deutschland werden die extensiven Schafrassen zur Landschaftspflege eingesetzt. Grünflächen oder Landschaftsformen wie die Heide, sie bleiben dadurch in ihrer Form und Funktion erhalten. Ohne die Schafe würden Landschaften versteppen und verwalden.Schafe sind in der Lage auf veränderte Umwelteinflüsse zeitnah zu reagieren.Bei intensiver Sonneneinstrahlung – wenn sonst kein Unterstand vorhanden ist – bilden sie einen engen Ring, so dass sich die Köpfe im Innern des Kreises befinden. Die Schafe senken dann ihre Köpfe zwischen die Vorderbeine um sie vor der starken Sonneneinstrahlung zu schützen. Gleichzeitig reduzieren sie ihre Atmung, denn sie sind ja in diesem Augenblick körperlich nicht aktiv.Komm und überzeuge dich selbst. Ein Familienausflug im Herbst ins schönedas ist doch genial – oder etwa nicht?Hier noch ein wichtigerder Schaftag wird im Rahmen des LIFE+Natur-Projektes Heide-Allianz durchgeführt (www.life-heide-allianz.de)Weitere Informationen gibt es auch in der Geschäftsstelle der Heide-Allianz beim Landratsamt Donau-Ries unter Telefon 0906 74 123 (74 459/74 304) oder E-Mail info@life-heide-allianz.deÜbrigens so steht es geschrieben: Der kulturelle Auftakt findet schon am Samstag, 09. September 2017 statt, Einlass ab 19 Uhr