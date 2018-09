Rasante Farce: Vorverkauf für „DEr nackte Wahnsinn“ startet

Nördlingen : Stadtsaal "Klösterle" |

Das Dramatische Ensemble (DE) bringt die rasante Farce „Der nackte Wahnsinn“ von Michael Frayn auf die Nördlinger Klösterle-Bühne. Karten gibt es im Vorverkauf ab Freitag, 28. September.

Die Handlung: Eine Theatertruppe bereitet sich auf ihre große Premiere vor: Im Provinztheater von Weston-super-Mare soll die Verwechslungskomödie „Nackte Tatsachen“ gegeben werden. Leider sind sich die Mitglieder der Theatertruppe selbst nicht grün. Zwischen Sardinen, Türen, Taschen und Whiskeyflaschen nimmt das Unheil seinen Lauf.Regie bei dieser DE-Produktion führen Gerhard Munk und Rike Gassmann. Auf der Bühne sind Uli Bühler, Michael Eßmann, Bettina Greno, Bernhard Hampp, Dana Holzner, Marcus Prügel, Catalina Schulz, Laura Schwetz und Kai Weeber zu erleben.Aufführungen sind am Freitag, 23. November, und Samstag, 24. November, jeweils um 20 Uhr, sowie am Sonntag, 25. November, um 17 Uhr im Stadtsaal Klösterle in Nördlingen. Karten gibt es bei der Tourist-Information der Stadt Nördlingen, Marktplatz 2, Telefon 09081 84116 oder unter www.dramatisches-ensemble.de