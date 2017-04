Ostern kann kommen - Nördlingen ist bereit

- die Tische sind gedeckt, der Brunnen ist geschmückt, die Stadttore zeigen sich im Frühlingsrausch, auch der Kirchturm Daniel wird pünktlich an Ostern wieder begehbar sein - Nördlingen ist bereit, die Gäste können kommen.junge Blätter und Blüten ihre Gesichter zeigen, die Natur sich in frische Farben taucht – ja dann heißt es nichts wie raus und den Frühling in vollen Zügen genießen., über die Stadtmauer oder durch die blühenden Anlagen, Gräben und Alleen ist immer wieder erfrischend und das ganz besonders im Frühling.- er erzählt von neuem Leben, verwandelt Tore und auch Türme, verändert die Gesichter aus dem Mittelalter und kleidet sie in blühende Gewänder. Da vergisst man gerne alle Jahreszahlen, kokettiert mit der Jugend. Der Frühling malt alles jung und frisch.mit ihrem coolen Spielplatz zwischen grünenden Bäumen, ein Eroberungsplatz für die Kids – eine Oase der Erholung für die ganze Familie.Versteckt und doch ganz leicht zu finden, gleich daneben liegt der Bouleplatz für sportliche Familien.Ein paar Schritte weiter kann sich die Familie auch noch auf derspielerisch vergnügen, nebenbei auch noch in „Ralla`s“ Stadtmauer „Gärtle“ bestens verwöhnen lassen.Wenn dann genug getobt und auch gespielt, wie wäre es noch mit einem Ausblick über Nördlingen? Derinmitten der "Guten Stube" von Nördlingen macht dies möglich.Im Frühlingslook, ja der Frühling, er bewirkt wahre Wunder. Also überlege nicht lange, pack deine Familie ein und besuche die blühende, romantische Stadt, die Stadt aus dem Mittelalter im Frühlingslook.