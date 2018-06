Nördlingen – Beringung – Nestblick – Sonstiges

Die Nördlinger Jugend, sie macht den Anfang. Stimmt nicht ganz, das mit dem Anfang. Denn der allererste Einsatz galt den Jungstörchen in Auhausen, die kleine Stadt mit der Klosterkirche. Diese Seite von Auhausen gehört noch zum Nördlinger Ries. Davon später mehr.Vorher und auch nachher – mit der Nördlinger Feuerwehr, dem Dreamteam vom BR aus München und natürlich mit dem Beringer. Bilder vom Aufgang bis zum Niedergang, vom Anfang bis zum Ende.Viel Platz ist da nicht mehr im Korb am Ende der Drehleiter. Ton – Kamera – Fahrer – Beringer: „Der Eimer (Korb) ist voll“ . . .Die Personalausweise am rechten Bein knapp über der Ferse, sie sind gesetzt, werden in der Datenbank vom LBV notiert. Und das ist tatsächlich sehr interessant und ziemlich wichtig. Zwei Nördlinger Jungstörche der letzten Perioden haben sich in Oettingen häuslich eingerichtet. Die Ringe erzählen es deutlich.Warum Oettingen? Ich denke es mir so: Oettingen ist die (kleine) Schwester von Nördlingen. Ein Stück Heimat also für die Jungstörche aus „Nerle“.Sonstiges: Das Team vom BR München hat uns seit vielen Wochen immer wieder auf Schritt und Tritt begleitet – Menschen im Ries getroffen, gesprochen und gefilmt. Die wunderbare Rieser Landschaft mit all ihren Hügeln und Tälern, Bächen, Flüssen und auch Seen, alles wurde im Bild, Film und Ton festgehalten.„Unter unserem Himmel“ und das unter dem weißblauen Rieser Frühling – Sommerhimmel. Ja wir hatten Glück, der Wettergott war uns gnädig.Wann der Film gesendet wird? Vermutlich im Mai oder Juni 2019. Der Film ist ja noch längst nicht fertig.Heute ist das Team wieder abgereist.Wenn dann die Jungstörche ihre ersten Luftsprünge wagen, über den Nestern schweben, dann – ja dann besucht das Film Team vom BR wieder unser Ries.Anfang August, wenn die Jugend der Rieser Glücksbringer sich einträchtig auf den Wiesen versammelt, bei Eintritt der Dämmerung sich in die Lüfte schwingt, die Schlafplätze zur Nachtruhe auf den Dächern über Oettingen, Wemding und Nördlingen einnehmen wird – ja auch das wird im Bild festgehalten – wenn es denn so sein wird wie im letzten Jahr.Die Rieser Menschen und ihre Störche – die Rieser Natur und ihre Störche, all das wird dieser Film uns im nächsten Jahr zeigen und auch erzählen.