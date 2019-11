Nördlingen am Bürgerweiher, November 2019 - die Verwandlung beginnt

Die Weichen sind gestellt.Die Abendsonne zaubert Spiegelbilder – die Vorzeichen für eine ganz besondere Jahreszeit: Winter – Frost – Eislaufen . .Die Blumenwiese am Bäumlesgraben, sie verwandelt sich im Augenblick so langsam Schritt für Schritt, bereitet sich ernsthaft auf den Winter vor.Der Zulauf von der Eger sprudelt und füllt den Bürgerweiher. Wenn dann Väterchen Frost seinen Atem über das Ries bläst, blanke Eiskristalle auf die Wasserfläche zaubert, ja dann heißt es wieder „auf geht`s zum Eislaufen auf den Nördlinger Natureisplatz am Bäumlesgraben“ . . .