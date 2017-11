Nimm dir Zeit für kleine Atempausen . . .

Jetzt ist die Zeit der kurzen Tage, die Zeit der gemütlichen Sofaecken, die Zeit und Stunde der. Ich nutze sie, die heimelige Winterzeit, habe mich auf den Weg gemacht:, eine Stadt mit vielen Facetten – „so steht es groß geschrieben an der Eingangstüre. Und wo? Inmitten von Nördlingen, in der guten Stube gleich hinter dem Rathaus.Kastanienbäume zieren den Vorhof, Bänke laden bittend ein zum Ausruhen, Wasserspiele versprechen erholsame Kühlung in der warmen Jahreszeit.– eine ganz besondereweist den Weg zur spirituellen Einkehr in die gedruckten und digitalen Medien derMöchtest du bei einer Tasse Kaffee die Tageszeitung lesen? Vielleicht in einer Zeitschrift schmökern? In der Geschichte dich verlieren? Ein spannendes Hörbuch entdecken? Suchst du nach einer besonderen Fachliteratur? Oder reizt dich vielleicht das Internet?Treppauf und Treppab führt mich der Weg, rechts und auch links zeigen sich lichtdurchflutete Räume. Sitzecken, geschmückt mit viel Pflanzengrün, daneben lockere Regalwände, bestückt mit unzähligen Büchern, alles fein sortiert, übersichtlich auf viele Regale verteilt:für die Seele, für den Abend, gegen die Einsamkeit, für den Urlaub und die Freizeit, bei schlechtem Wetter, in der Krankheit, in der Ruhe . . . unsere Bücherei, wir haben eine großartige Bibliothek am Karl Schlierf Platz gleich hinter dem Rathaus.Mehr alsstehen zum Ausleihen bereit. Auch ein Internetzugang, ein besonderer Raum ist auch dafür jederzeit bereit.Die, auch sie kommen in dieser Bibliothek voll auf ihre Kosten. Die Neugier zum Lesen wird hier ganz natürlich, unkompliziert und spielerisch geweckt.Kurzum, für Jung und Alt wird hier ein Programm vom Feinsten geboten. Seien es Lesungen, Ausstellungen und auch Theatervorführungen – die Bibliothek ist ein lebendiger Ort für Begegnungen aller Altersstufen.So jetzt habe ich genug erzählt und geschwärmt.suche, stöbere – und finde. Ich habe es versucht – und auch gefunden, das passende Buch gegen die Langeweile am düsteren Novemberabend.