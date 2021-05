Mit dem Dampfzug im Juni ins Fränkische Seenland bzw. ins Bayerische Eisenbahnmuseum

Nördlingen : Bayerisches Eisenbahnmuseum |

Erstmals Dampfzugfahrten auf der Strecke Nördlingen – Oettingen – Wassertrüdingen – Gunzenhausen im Jahr 2021

Juni - September

Dienstag - Freitag 12 - 16 Uhr (nur bei einem Inzidenzwert unter 50)

Samstag, Sonn- und Feiertag 10 - 17 Uhr

Dienstag - Freitag 12 - 16 Uhr (nur bei einem Inzidenzwert unter 50) Samstag, Sonn- und Feiertag 10 - 17 Uhr Oktober

Samstag, Sonn- und Feiertag 10 - 17 Uhr

Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100:

Es ist eine Terminbuchung (Tel. 09081 24309 oder E-Mail info@bayerisches-eisenbahnmuseum.de) erforderlich – diese kann jedoch auch vor Ort erfolgen. Das Gelände des BEMs ist sehr groß, demzufolge darf eine größere Anzahl an Besuchern empfangen werden!

Es ist eine Terminbuchung (Tel. 09081 24309 oder E-Mail info@bayerisches-eisenbahnmuseum.de) erforderlich – diese kann jedoch auch vor Ort erfolgen. Das Gelände des BEMs ist sehr groß, demzufolge darf eine größere Anzahl an Besuchern empfangen werden! Die Datenerfassung zur Kontaktdatenverfolgung erfolgt durch die Mitarbeiter vor Ort an der Kasse.

In den Räumen des Museums müssen FFP2-Masken getragen werden. Im Freigelände nicht.

Die geltenden Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten.

Sie benötigen keinen negativen Corona-Test – allerdings dürfen Sie mit einer aktuellen Symptomatik das Museum nicht besuchen.

(HGr) Erinnern Sie sich an die Dampflokzeit, an die Dampfrösser, die im 19. und 20. Jahrhundert ganze Generationen fasziniert haben? Das Bayerische Eisenbahnmuseum e.V. stellt die Lokomotiven von einst nicht nur in seinem Nördlinger Eisenbahnmuseum aus, sondern zeigt sie auch im Betrieb. An den Sonntagen, 6. und 20. Juni 2021 ist die Schnellzugdampflokomotive 001 180-9 mit dem Seenland-Express unterwegs. Bei dieser Fahrt erleben die Fahrgäste einen Ausflug der besonderen Art.Der Seenland-Express verbindet das Nördlinger Ries mit dem Fränkischen Seenland. Dabei befährt der Dampfzug die im Jahre 1849 als Teil der Ludwigs-Süd-Nord-Bahn eröffnete und sanft in die Landschaft eingebettete Bahnstrecke von Nördlingen über Oettingen und Wassertrüdingen nach Gunzenhausen, das direkt am Altmühlsee liegt.Die Dampfzüge, die voraussichtlich von der aus dem Jahr 1936 stammenden Schnellzugdampflokomotive 001 180-9 gezogen werden, pendeln nach folgendem Fahrplan:Nördlingen ab 10.20 Uhr, 15 Uhr;Oettingen ab 10.40 Uhr, 15.20 Uhr;Wassertrüdingen ab 11 Uhr; 15.40 Uhr;Gunzenhausen an 11.20 Uhr, 16 Uhr.Gunzenhausen ab 11.50 Uhr, 16.30 Uhr;Wassertrüdingen ab 12.10 Uhr, 16.50 Uhr;Oettingen ab 12.30 Uhr, 17.10 Uhr;Nördlingen an 12.50 Uhr, 17.30 Uhr.Fahrkarten für die Pendelzüge sind am jeweiligen Fahrtag beim Schaffner erhältlich. Für Radfahrer, Wanderer und Urlauber werden Fahrräder, Kinderwagen, etc. kostenlos im Gepäckwagen mitgenommen.Bitte beachten Sie die Maskenpflicht in den Dampfzügen!Außerdem kann man an diesen Sonntagen auch die umfangreiche Fahrzeugsammlung des Bayerischen Eisenbahnmuseum besichtigen. Über 250 Fahrzeuge vermitteln einen Überblick über die Vielfalt des Bahnbetriebs früherer Zeiten in Bayern. Die bekanntesten Exponate sind die 1889 gebaute Dampflok FÜSSEN und die 1918 gebaute bayerische Schnellzugdampflok S 3/6 3673 der Königlich Bayerischen Staatsbahn. Außer diesen Lokomotiven sind auch alle weiteren Fahrzeugepochen im BEM vertreten. Der umfangreiche Wagenpark des Museums reicht vom denkmalgeschützten Lokalbahnwagen aus dem Jahr 1903 bis hin zum Schnellzugwagen der 1960er Jahre.Das Eisenbahnmuseum hat vonseine Tore geöffnet.Coronabedingt sind bei einem Museumsbesuch die folgende Regeln einzuhalten:Weitere Informationen unterBayerisches Eisenbahnmuseum e.V.Am Hohen Weg 6a, 86720 NördlingenTel. 09081 / 24309E-Mail: info@bayerisches-eisenbahnmuseum.deInternet: www.bayerisches-eisenbahnmuseum.de