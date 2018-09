Kunstaustellung Nördlingen-Im Fokus einer Ausstellung

Nördlingen : Alte Schranne , 1. Obergeschoß |

NÖRDLINGEN- Im Fokus einer Ausstellung



Acht Künstler aus der Region thematisieren ihre Heimatstadt







Vor rund einem dreiviertel Jahr entstand die Idee, die Kreativität der Teilnehmer durch das scheinbar harmlos gewählte Thema „Nördlingen“ besonders herauszufordern. Fokusiert auf diese Themenstellung sollten exklusiv für eine Ausstellung Exponate gestaltet werden. Und in der Tat, herausgekommen ist ein überraschend frischer Blick auf die Riesmetropole. Die Künstler, alle aus dem Umfeld des „Nördlinger Künstlerstammtischs“, widmeten sich der Aufgabe unter Einsatz verschiedenster Stile und Techniken wie Malerei und Installation (Wolfgang Musgnug, Eberhard Stotz, Alexander Wachtel), Fotographie (Peter Binder, Matthias Meyer) Streetart (Sebastian Wolf), Typographie (Oskar Bernhard) und Skulptur (Jörg Kicherer).







Die Ausstellungseröffnung erfolgt am Mittwoch, den 3. Oktober, um 11 Uhr in der alten Schranne in Nördlingen. Oberbürgermeisters Faul wird ein Grußwort sprechen. Frau Dr. Heilig wird aus kunsthistorischer Sicht in die Ausstellung einführen. Die Ausstellung ist dann an den folgenden 3 Wochenenden jeweils freitags von 17 bis 20 Uhr und Samstag/Sonntag von 12-18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.