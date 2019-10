Goldener Oktober

Steh auf, geh hinaus und wandere durch die bunte Jahreszeit.Magische Orte - geheimnisvoll – mystisch – idyllisch, eine Landschaft die man nicht so schnell vergisst.Heute führe ich dich an einen ganz besonderen Ort, mystisch still - beinahe verborgen.Ein sandiger Waldweg schlängelt sich durch herbstlichen Wiesengrund, gesäumt von Pappeln und Kastanien – ein Kleinod am Riesrand.Der „Ursprung“ und der Ursprungsweiher zwischen Haubenberg und Lindenberg, du findest diesen ganz besonderen Ort bei Hohenaltheim am südlichen Riesrand, 8 Kilometer von Nördlingen entfernt.Eine rundbogige Grotte schützt die traurige Quellgöttin, gehüllt im zarten Schleier, alles aus Stein gemeißelt. Ihr zu Füßen sinniert ein kleiner Engel, verborgen in der Tiefe der Quelle, geschmückt im goldenen Blätterkleid.Das „Freile“ so nennt man im Volksmund diese Figur aus Stein, geschaffen um 1800 vom Augsburger Bildhauer Johann Michael Haff. Dieses Bauwerk steht über einer Quelle aus der kristallklares Wasser sprudelt, eine ständig schüttende Karstquelle.Ein paar Schritte weiter ein wenig erhaben, spiegelt sich die vom Herbst verwandelte goldene Baumlandschaft im Ursprungsweiher. Pappeln und Kastanien flüstern sacht im Wind. Eine Mandarinente, ein einsames Weibchen sonnt sich - im schützenden Farbenkleid beinahe unbemerkt - am Uferrand . . .Und weiter wandern wir durch das geheimnisvolle Tal. Neben uns schlängeln sich schmale Wasserläufe, kleine Kanäle, mit Felsen bestückte Waldhänge. Manch Geäst gibt den Blick frei bis hinüber zur Klosterkirche in Mönchsdeggingen. . . .einmal durchwandert – und du wirst es nie mehr vergessen.