Freilichtbühne Nördlingen "Der Froschkönig"

Der Froschönig

Infos: Freilichtbühne "Alte Bastei", Nördlingen Stückbeschreibung:In Tiere verwandelte Menschen sind der neueste Trend in der Hexenwelt. Bei einem Kaffeekränzchen stellt die Hexe Runfriede ihren Freundinnen Gerfriede und Winniefred von der Burg Niederhaus ihre neueste Errungenschaft vor: ein Zwillingspärchen, das sie in Kanarienvögel verwandelt hat. Doch das erscheint der angeberischen Winniefred als zu minder und sie verspricht ihren Freundinnen ein ganz besonderes Tier. Auf der Suche nach einem geeigneten Menschen stößt sie auf den eitlen Prinzen Wunibald, den sie kurzerhand in einen Frosch verwandelt. Auf dem Weg zu ihren Freundinnen entkommt ihr der Froschprinz jedoch und kann sich in einem Brunnen verstecken…Währenddessen ziehen die drei jungen Prinzessinnen Friederike, Kunigunde und Edeltrud durch den Wald. Eigentlich wollen sie reiten gehen, doch auf dem Weg zum Stall entdeckt Friederike einen Brunnen und möchte sich ausruhen. Sie bleibt alleine zurück und beginnt mit ihrer goldenen Kugel zu spielen die ihr prompt in den Brunnen fällt, doch zum Glück sitzt der verwandelte Königssohn ausgerechnet in diesem Brunnen. Wenn da nicht ein gieriger Koch und eine unheimliche Dienerin, die Winniefred verdächtig ähnlich sieht, wären…