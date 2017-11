Die Stade Zeit

Rieser Krippe in der Krypta unter dem Altarraum von St. Sebastian in OettingenHolzfiguren in Rieser Tracht zieren die Nachbildung des Oettinger Ortsbildes. Rieser Hausansichten schmiegen sich an den Tempelberg von Jerusalem. Woche für Woche wird das Krippengeschehen in der Adventszeit verändert, bis dann das Gesamtbild vollendet ist.Die Verkündigung zeigt den Beginn der Weihnachtsgeschichte. Die dringende Herbergssuche, die Geburt des Kindes, die Anbetung der Könige, so schließt sich dann am 24. Dezember der Kreis des Bildes.