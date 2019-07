Kinderbasar für Herbst und Winter 2019

Amfindet unserim Bürgerhaus Niddatal-Assenheim (Hauptstr. 2) statt.Vonkann wieder in über 20000 Artikeln rund um Baby und Kind (Kleidung, Spielsachen, Fahrzeuge etc.) gestöbert werden.Unsere schwangeren Besucherinnen mit Mutterpass und EINE Begleitperson haben die Möglichkeit bereits ab 8.30 Uhr hemmungslos einzukaufen.Wie gewohnt haben wir wieder alles nach Rubriken vorsortiert.Bitte nutzen Sieauf unserer Homepage:DieAuch diesmal wird an den Kassen mit einem Scanner-System gearbeitet!Nun noch kurz einige Infos: Unabhängig vom späteren Verkaufserfolg, beträgt die Startgebühr min. 5€, diese beinhalten 60 Teile (Textilien, Umstandsmode, Spielwaren, etc.) und pauschal 3 Paar Schuhe.Sie können auch gern die Menge der Teile erhöhen, dementsprechend erhöht sich auch die Grundgebühr.Nach Abschluss des Basars wird die Provision (gestaffelt in Nicht-Helfer, Helfer und Mitglieder) Ihres Verkaufserlöses für eine gemeinnützige Einrichtung oder eines gemeinnützigen Zwecks einbehalten. Näheres hierzu finden Sie unter:Für das Wohlergehen an unserem reichhaltigen Kuchenbuffet wird gesorgt. Sitzmöglichkeiten für eine kleine Pause sind im angenehmen Abstand zum Einkaufstrubel vorhanden.Bitte berücksichtigen sie, dassTaschen (Handtaschen, Einkaufstaschen) in die Räumlichkeiten mitgebracht werden dürfen. Taschen zur Nutzung während Ihres Einkaufs werden vom Basarteam zu Verfügung gestellt.Einist vorhanden!!!Alles Weitere können Sie unter www.basar-assenheim.de nachlesen.Auf den nächsten Basar und auf Ihren Besuch freut sich das Basarteam – Assenheim e.V.