Prinz Harry: Erster Auftritt mit seiner Meghan Markle!

Nun ist es offiziell! Prinz Harry und Meghan Markle meinen es ernst, denn jetzt hatten sie ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt. Dabei strahlte die “Suits” Schauspielerin über beide Ohren. Gibt es also bald eine Verlobung?

Prinz Harry & Meghan Markle: Das neue Traumpaar

Meghan Markle unterstütze ihren Harry jetzt bei einer öffentlichen Veranstaltung in Toronto. Bei den Invictus Games waren sowohl die Schauspielerin als auch Prinz Harry anwesend. Zwar saßen die beiden nicht direkt nebeneinander, dennoch applaudierte der “Suits” Star Harry von der Tribüne ordentlich zu (Quelle: promiflash.de ).Die beiden scheinen es ziemlich ernst zu meinen, denn so ein erster gemeinsamer öffentlicher Auftritt ist für Harry ein großer Schritt. Werden sie also bald Prinz William und der schwangeren Kate Middleton folgen und demnächst heiraten? Viele würden es sich wünschen, denn Prinz Harry und Meghan Markle gelten jetzt schon als absolutes Traumpaar. Schon seit Beginn ihrer Beziehung, kommen immer wieder Verlobungsgerüchte auf.