Gibt es 2017 weiÃŸe Weihnachten? Das sind die ersten Prognosen! UPDATE

Weiße Weihnachten sind in Deutschland zur echten Seltenheit geworden. Meistens ist es Ende Dezember noch viel zu mild. So sah es auch 2016 aus. Doch haben wir diesmal Chancen auf Schnee in Deutschland?

Weiße Weihnachten: So hoch ist die Wahrscheinlichkeit

Schnee im Dezember 2010



Update zur Prognose

Weihnachten und ein paar Tage Urlaub im Schnee zu verbringen, das wäre für viele Kinder und Erwachsene ein kleiner Traum. Leider sah es in den letzten Jahren in Bezug auf weiße Weihnachten schlecht aus. Zwar hat es an manchen Tagen geschneit, doch eine schöne Schneelandschaft konnte sich nicht wirklich bilden. Dafür waren die Temperaturen zu warm. Aber haben wir 2017 bessere Chancen? Laut der Statistik gibt es schon erste Prognosen für das Wetter im Dezember.Auch dieses Jahr müssen wir ernüchternd feststellen, dass die Prognose für Schnee mal wieder schlecht aussieht. Laut " wetterprognose-wettervorhersage.de " kam es in den letzten Jahren nur bei rund 10 Prozent im Westen, Norden und Südwesten zu einer dichten Schneedecke. Laut der Quelle liegt dies an der "Wettersingularität", die dafür sorgt, dass es Ende Dezember wieder milder wird, wobei die Wahrscheinlichkeit auf eine dichte Schneedecke nur noch bei 15 bis 25 Prozent steht. Damit stehen die Chancen in Städten wie Hamburg oder Bundesländern wie Bayern mal wieder sehr schlecht. Für weiße Weihnachten müssen die Temperaturen einfach konstant niedrig sein. Aber vielleicht gibt es dieses Jahr ein Weihnachtswunder und es fällt doch noch Schnee.2010 sah die Wetterlage noch ein wenig anders aus. So konnten wir in dem Jahr noch ein Heiligabend mit einer ordentlichen Schneedecke genießen. Hier waren die Witterungsbedingungen so perfekt, dass uns weiße Weihnachten erwartet haben. Seither konnten wir so ein schönes Weihnachtswunder nicht mehr miterleben. Damit mutierte Deutschland vor sieben Jahren zu einem echten "Winter Wonderland".Laut " wetter.com " sind die Prognosen für weiße Weihnachten immer noch sehr schlecht, so sorgen bestimmte Strömungen dafür, dass das Wetter im Dezember 2017 immer noch sehr mild sein wird, sodass es zu warm für Schnee ist. Jedoch berichtet die Quelle auch, das uns Mitte Dezember ein Polarhoch erwarten könnte, mit dem ein eventueller Schneefall einhergehen würde. Gibt es jetzt also doch wieder Hoffnungen auf ein weißes Weihnachtsfest?