Dance Dance Dance 2017: Heute geht’s mit einer neuen Jury los!

RTL geht mit “Dance Dance Dance” in die zweite Runde. Neben altbekannten Gesichtern gibt es auch eine neue Jurorin, die neben DJ Bobo am Jurytisch sitzen wird.In der neuen Staffel müssen Promis wie Luca Hänni und Christine Neubauer ihr Können beweisen.



Dance Dance Dance 2017: Neues Mitglied in der Jury

Insgesamt werden sieben Promipaare um den Sieg bei “Dance Dance Dance 2017” kämpfen. Jeweils in Zweierteams werden sie vor der Jury berühmte Choreographien und Tanzrichtungen performen müssen. 2016 gewannen Philipp Boy und Bene Mayr das große Finale gegen Menderes Bagci. Das Duo tanzte sich auf direktem Wege in die Herzen der Zuschauer und der Jury. Die sieben Teams bestehen aus Sandy Mölling und Bahar Kizil, Christine Neubauer und Gedeon Burkhard, Mirja du Mont und Jo Weil, Marc Eggers und Aminata Sanogo. Außerdem sind noch Luca Hänni und Prince Damien, Marcel Nguyen und Andreas Bretschneider, und das Duo bestehend aus David und Suzan Odonkor mit von der Partie. Wer kann heute Abend die Jury rund um Dj Bobo überzeugen?Im Grunde genommen läuft die neue Staffel “Dance Dance Dance” genauso ab, wie schon im Jahr zuvor. Prominente Paare treten mit verschiedensten Choreographien gegeneinander an. Doch eine riesen Neuigkeit gibt es 2017 schon. In der Jury wird, neben DJ Bobo und Cale Kalay, ab heute auch Moderatorin Ruth Moschner zu sehen sein. Diese war zuvor regelmäßig als Moderatorin bei “Grill den Henssler” tätig. Wie die erste Sendung ablaufen wird, dass sehen Sie um 20.15 Uhr auf RTL. Moderiert wird das Format wieder von Nazan Eckes und Jan Köppen.(Quelle: rtl.de