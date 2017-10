Dakota Johnson: Krass! DAS tut Jamie Dornan für eine Rolle

Jamie Dornan hat eine klare Grenze überschritten. Der Schauspieler ist für eine seiner Rollen jetzt ziemlich weit gegangen. So hat er sich in “50 Shades of Grey” mit Dakota Johnson nicht vorbereitet.

Jamie Dornan: So hat er sich vorbereitet

Bevor Jamie Dornan und Dakota Johnson in “50 Shades Freed” mitgespielt haben, waren beide in anderen Rollen zu sehen. Dabei ist Jamie für eine Rolle einen krassen Schritt gegangen, um sich so vorzubereiten. So ein “Method-Acting” hätten wir dem Darsteller von Christian Grey nicht zugetraut. Aber was hat der Brite genau gemacht?Laut zimbio.com hat Jamie Dornan sich für eine Rolle in der Fernsehserie “The Fall” vorbereitet, indem er eine Fremde Frau verfolgt habe. So konnte er sich in seine Serienrolle reinversetzen. Doch auch für den Kollegen von Dakota Johnson war das Überschreiten dieser Grenze sehr fragwürdig. Er selbst sei auch nicht stolz auf das, was er getan habe. Doch zum Glück war die ganze Aktion nur für seine Serienrolle, denn im echten Leben würde er so etwas nie tun.