17. November 2017: Die Sternschnuppen in Deutschland

Sternschnuppen rasen jedes Jahr erneut an der Erde vorbei. Jeder möchte einmal so ein Spektakel mitverfolgen. Doch zu welchem Zeitpunkt lassen sich die Lichterscheinungen beobachten?

Sternschnuppen in Deutschland

Schon bald gibt es wieder einige Sternschnuppen in Deutschland zu sehen. Diese Chance sollte jeder nutzen. Denn so ein Naturspektakel lässt sich nicht jeden Tag beobachten. An diesem Abend sollte man die Augen also besonders offen halten. Der November ist nämlich der perfekte Zeitpunkt für Sternschnuppen.Die Leonide sind vom 14.11 bis 21.11.2017 aktiv. Am besten lassen sich die Sternschnuppen am 17.11.2017 beobachten. In dieser Nacht erreichen die "Leoniden" dann ihren vorläufigen Höhepunkt (Quelle: www.kleiner-kalender.de ). Das bedeutet, dass an diesem Tag die meisten Sternschnuppen zu sehen sind. Wer also dieses Naturschauspiel beobachten möchte, sollte unbedingt einen Blick in den Sternenhimmel riskieren.