Manchester City: Steht der Transfer von Bernardo Silva schon fest?

Wechselt der offensive Mittelfeldspieler zu Manchester City? Die Manchester Evening News berichten, dass der Portugiese am gestrigen Donnerstagabend am Flughafen von Manchester gesichtet worden sei. Steht der Abschied von AS Monaco bereits fest?

Manchester United oder City?

Den Gerüchten zufolge, soll sich Bernardo Silva in Manchester aufhalten, um dort Verhandlungen mit seinem neuen Verein zu führen. Zuletzt sollte es eine Ablöse von 80 Millionen Euro für den Starspieler geben. Wird der 22-Jährige nun endgültig AS Monaco verlassen? Doch in welchen Verein in England führt es den Portugiesen?Zuletzt hieß es, dass Silva zu Manchester United wechseln wird. Doch nun soll es ihn laut dem englischen Lokalblatt nach Manchester City führen. Da es sich bei den Manchester Evening News, um eine vertrauensvolle Quelle handelt, ist der Wechsel von Silva nach Manchester City sehr wahrscheinlich. Überraschend ist jedoch, dass Manchester United bei den Verhandlungen um den Portugiesen vorne liegen. Aber Silva scheint mit seiner Pass- und Ballsicherheit besser zu Pep Guardiola's Spielmethoden zu passen als zu denen von José Mourinhos.Hier gibt es aktuelle Transfernews aus der Bundesliga in der Übersicht.