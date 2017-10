Schlagerboom 2017: Andreas Gabalier rockt die Bühne!

Florian Silbereisen meldet sich zurück! Der Freund von Helene Fischer präsentiert heute Abend den "Schlagerboom 2017". Diese Sause kann sich selbst Andreas Gabalier nicht nehmen lassen.

Schlagerboom 2017: Diese Stars sind dabei

Der Freund von Helene Fischer lädt die größten Stars der Schlagerwelt dieses Jahr nach Dortmund ein. Gemeinsam mit den Besten der Besten sorgt er dafür, dass der "Schalgerboom 2017" ein voller Erfolg wird. Dabei kann die Gästeliste sich auf jeden Fall sehen lassen. So ist kein geringerer als Andreas Gabalier mit dabei. Doch nicht nur er wird bei dem riesen Konzert für Stimmung sorgen. Auch andere Größen geben sich die Ehre und statten Florian Silbereisen einen Besuch ab.Neben Andreas Gabalier der momentan mit seinem Song "Hulapalu" für einen Ohrwurm in ganz Deutschland sorgt, werden auch weitere erfolgreiche Sänger auf der Bühne stehen. So geben auch Beatrice Egli, die Kelly Familie, Roland Kaiser und Die Höhner ihre Hits zum Besten (Quelle: schlagerfieber.de ) . Damit hat es Florian Silbereisen geschafft, verdammt erfolgreiche Gäste nach Dortmund zu holen. Wer keine Tickets für den "Schlagerboom 2017" ergattern konnte, kann die Show ab 20.15 Uhr auf ARD verfolgen.