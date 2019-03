Handel mit kranken Katzen in Tschechien (Potucky) - Panleukopenie 7.3.2019

Am 1. Dezember 2018 kauften wir uns eine kleine Britisch Kurzhaar in einer Zoohandlung in Potucky. Die Kleine lebte sich sofort bei uns zu Hause ein und wir hatten Sie ins Herz geschlossen. Wir ahnten mit keiner Sekunde, dass wir die Kleine schon todeskrank gekauft hatten. Nur wenige Tage nachdem Sie bei uns zu Hause war, hatte Sie anfangs trockenes Würgen und blutigen Stuhlgang. Keiner von uns ahnte etwas von einer Katzenseuche oder auch " Panleukopenie" genannt. Bis dato hatten wir noch nie etwas von dieser Krankheit gehört. Die Katzenbabys infizieren sich meist schon in der 22. Schwangerschaftswoche oder kurz nach der Geburt bei Ihrer Mutter. Die wenigsten Käufer von Tieren sind unwissend, da man den Tieren die Krankheit nicht ansieht. Die Verkäufer handeln bewusst mit kranken Babys und nehmen nur das Geld, 350 Euro für eine British Kurzhaar. Meist merken die Käufer der Tiere meist erst zu Hause, dass Sie ein infiziertes Tier gekauft haben und bleiben meist auf den hohen Tierarztrechnungen sitzen. Denn welcher Tierliebhaber möchte nicht, dass sein geliebtes Tier doch so schnell wie möglich wieder gesund wird. Die Katzenpest verläuft in den meisten Fällen tödlich, insbesondere bei Jungtieren. Nicht verschweigen darf man, dass unabhängig von den Kosten, die Tiere, welche überleben, meist behindert bleiben. Trotzdem wird nach wie vor mit kranken Tieren gehandelt. Es hat uns selber hart getroffen. Wir hatten die Kleine so in unser Herz geschlossen. Die Wahrheit ist hart, zu wissen, dass sie höchstwahrscheinlich aus einem Katzenpuff stammte. Für Geld machen manche Menschen alles. Den Handel mit kranken Katzen müsste man sofort verbieten, was wohl eine Illusion bleibt. Mein Video soll eine Botschaft sein, kauft Euch ein Katzenbaby nur bei einem seriösen Züchter.