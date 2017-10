Deutsche Bahn: Aktion 2017! Billige Tickets fÃ¼r die DB

Tickets der Deutschen Bahn im Jahr 2017 sind nicht billig. Wer schon mal Zug gefahren ist, weiß wie teuer die Tickets sein können. Doch jetzt gibt es die Möglichkeit, günstige Ticktes zum absoluten Sparpreis zu ergattern!

Aktion 2017 - Es kann gespart werden!

Viele Deutsche nutzen gerne die Deutsche Bahn. Leider kann es manchmal ziemlich teuer werden, wenn man mit der DB reisen möchte. Jetzt gibt es jedoch die perfekte Lösung für alle, die gerne mal Deutschland erkunden möchten. Mit diesem Angebot kann man nun ordentlich sparen.Das Online Reiseportal " weg.de " bietet in Koorperation mit der Deutschen Bahn Tickets ab 24,90€ an. Hier können vom 9.10 bis 22.10.2017 günstige Fahrkarten erworben werden. Damit können viele Reisende nun einiges sparen. Wenn Sie also eine weitere Reise mit der DB in Deutschland planen, sollten Sie unbedingt zuschlagen. Weitere Informationen zur Reiseauskunft und den Tickets erhalten Sie auf weg.de. Die Tickets für die Deutsche Bahn sind nicht mehr lange verfügbar!