Angebot von Aldi: Elektrischer Raclette-Grill! Ein SchnÃ¤ppchen fÃ¼r Silvester?

Diese Woche bietet Aldi einen Raclette-Grill an und das zu einem wirklichen Schnäppchen. Damit ist das Angebot mehr als nur verlockend. Aber wie sieht es mit der Qualität aus?

Was kann denn der Raclette-Grill von Aldi?



Testbericht Ambiano Raclette-Grill

Silvester steht schon bald wieder vor der Tür und für viele gibt es zum Jahreswechsel ganz klassisch Raclette. Doch nicht jeder hat einen geeigneten Raclette-Grill zu Hause. Der Preis bei so einem Gerät kann ganz schön schwanken. So gibt es ziemlich teure Exemplare und sehr preiswerte vom Discounter. Am 16.11.2017 bietet auch Aldi Süd einen Grill zum Niedrigpreis an. Da stellt sich die natürlich die Frage, ob so ein preisgünstiges Gerät überhaupt etwas taugt.In der aktuellen Woche biete Aldi laut ihrem Prospekt einen Raclette-Grill an. Dieser bringt verschiedene Funktionen mit. Mit rund 1200W ist der Grill schon nicht schlecht, so kann er genügend Hitze entwickeln und garantiert heiße Pfannen. Laut der Produkt Website gibt es zudem einen beleuchteten Stufenregler, mit dem man die Wärmeplatten auf bis zu 230 Grad erhitzen kann.Mit acht Pfannen bietet er auch genug Platz für eine größere Gruppe. Ein Ladekabel ist dem Lieferumfang auch enthalten, welches eine Länge von 20 m hat. Außerdem gibt es drei Jahre Garantie.Schon 2016 brachte Aldi einen Raclette-Grill auf dem Markt. Dabei wurde der Grill von Ambiano natürlich auch genauer unter die Lupe genommen. So kam " meingrilltest.de " auf das Fazit, dass das Produkt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, das für den unschlagbaren Preis ganz in Ordnung ist. Damit bietet die Bewertung schon eine kleine Vorschau für alle, die noch unentschlossen sind, ob sie sich das Gerät wirklich zulegen wollen. Meiner Meinung nach kann man gerne zugreifen, da 20€ nicht zu tief in den Geldbeutel greifen.