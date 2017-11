Aldi Angebot: Das kann der Thermo-Kaffeeautomat

Aldi bietet auch 2017 wieder einige Angebote an. Diesmal ist ein Thermo-Kaffeeautomat dabei, der für einen leckeren und heißen Kaffee in den kalten Tagen sorgen soll. Welche Eigenschaften bringt er mit und lohnt sich der Kauf überhaupt?

Was kann der Kaffeeautomat aus dem Prospekt?

Für 35€ könnte man denken, dass man auf viele Eigenschaften zverzcitehn müsse, oder? Nicht unbedingt, denn normale Marken Automaten kosten auch im Schnitt nur um die 100€. Aber nicht jeder kann sich eine 100€ Maschine leisten. Jetzt bietet Aldi eine günstigere Alternative von Ambiano an. Aber können die angegebenen Eigenschaften im Prospekt für einen Kauf sprechen ? Die Maschine ist offiziell aus dem letzten Jahr, was auch für den günstigen Preis spricht. Trotzdem hat sich nicht viel getan was die Entwicklung von Kaffeeautomaten geht.Laut dem Prospekt gibt es viele Funktionen. Was schon mal ein riesiger Pluspunkt für die Maschine ist, ist die automatische Timer-Funktion, mit der sich einstellen lässt, wann und wie man einen Kaffee haben will. Perfekt für Frühaufsteher. Außerdem ist eine Tropfstopp-Funktion mit eingebaut. Das verhindert das verschwenden von Kaffee und die Maschine bleibt länger sauber. Leider ist der komplette Automat aus Plastik und nicht aus Edelstahl. Eine 1 Liter Thermoskanne ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Bei einer Leistung von 900 W sollte die Maschine schnell genug warm werden und genügend Brüh-Kraft besitzen. Um die 900 W auch in das Gerät zu pumpen, bekommt man ein 80cm langes Kabel dazu. All das wird mit einer drei Jährigen Garantie geschützt. Bei einem älteren Thermo-Kaffeeautomaten von Aldi fiel der Testbericht eher durchwachsen aus. So bekam er von einigen Kunden auf " etest.de " nur einen Stern, da die Maschine tropfte, der Kaffee verbannt geschmeckt hat und die Qualität eher mangelhaft war. Für Leute, die lediglich eine Kaffeemaschine mit ein paar Extras haben wollen, kann sich ein Kauf lohnen, wenn die kleinen Fehler behoben wurden.