Achtung: Telefonabzocke mit angeblichen Serviceleistungen!

In Sachsen-Anhalt warnt die Verbraucherzentrale vor falschen Telefonrechnungen einer alt bekannten Abzockfirma. Mitarbeiter dieser Firma rufen viele verschiedenen Menschen an und bekommen durch falsche Tricks ihre Adresse heraus. Die Verbraucherzentrale bittet um große Vorsicht.

Was kann ich dagegen unternehmen?

Eine alte Abzockfirma versucht wieder die deutschen Bürger auszutricksen. Sie nennt sich meistens Euro Inkasso Solutions s.r.o, United, Continental, Plus, Universal oder Schneider. Die Betrüger schicken viele verschiedene Telefonrechnungen ab und hoffen auf einen naiven Menschen, die diese Rechnungen bezahlen. Doch so vorsichtig und aufmerksam ist die Firma nicht, da sofort erkannt wurde, dass sie eine alte Abzockfirma ist.Das wichtigste ist, nicht alles zu glauben, auch wenn es per Post kommt und seriös erscheint. Man solllte sich genau überlegen, ob man wirklich gegen etwas verstoßen hat beim Telefonieren etc. Im Internet zu recherchieren kann manchmal auch sehr weiterhelfen, da manche Menschen schon einmal davon betroffen waren, wie das “ Naumburger Tageblatt ” berichtet. Am besten ist aber, die Abzocknummer bei der Verbraucherzentrale zu melden und beim Telefonanbieter nachzufragen. Eine schriftliche Ablehnung der falschen Rechnung ist auch nötig.