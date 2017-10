0025772335328 - Bei dieser Nummer nicht ans Telefon gehen!

Immer wieder passiert es, dass Telefonnutzer reingelegt werden. Dieser Betrug wird immer schwieriger aufzuklären. Viele Nummern sitzen nämlich im Ausland. So wird auch bei dieser Telefonnummer versucht, andere übers Ohr zu hauen.

Was passiert bei der Telefonnummer?

0025772335328 ist keine normale Nummer. Sie ruft in regelmäßigen Abständen an und legt sofort wieder auf. Schon einige Menschen waren von dieser Masche betroffen. Wer von dieser Nummer kontaktiert wird, sollte aufpassen! Es sind höchstwahrscheinlich Trickbetrüger.Wer bei der Nummer 0025772335328 abhebt, wird von einer Bandansage begrüßt. Innerhalb von Sekunden wird jedoch aufgelegt. Die Betrüger hoffen so auf einen teuren Rückruf, der eindeutig eine Abzocke ist. Der Rückruf wird in diesem Fall hohe Kosten verursachen. Wer der Kostenfalle entkommen will, lässt am besten alle verdächtigen Nummern sperren oder ignoriert sie.(Quelle: anruf-info.de