Gegen die Interessen der Menschen in Deutschland - Wagenknecht's Rede gegen kranke EU 29.3.2019

Freiheit Gleichheit solidarisches Miteinander und was ist in den vergangenen 30 Jahren aus den europäischen Grundwerten wirklich geworden. Immer wieder betont Frau Wagenknecht dass die Politik in Europa von einer Agenda gesteuert wird, welche gegen die Interessen der Bürger handelt nur im Interesse der großen Banken und Konzerne. Zurecht kritisiert Sie Frau Merkel mit ihrem angeblichen Wohlstandsversprechen von dem Nichts für die deutschen Bürger geblieben ist. Wagenknecht kontert, dass die Politik seit 30 Jahren in Europa von einer Agenda bestimmt wird, welche exakt gegen das Gegenprogramm der einstigen Werten darstellt. Aus der Freiheit wurde die bloße Freiheit des Marktes der großen Unternehmen, an die Stelle der Gleichheit trat die Rechtfertigung wachsender Ungleichheit und das solidarische Miteinander wurde ersetzt durch die politische Legitimierung von Egoismus Rücksichtslosigkeit und Gier.

Was hat die deutsche Regierung wirklich gesät? Die EU wurde von Regierungen gestaltet nicht im Interesse ihrer Wähler, sondern vor allem als Interessenvertreter großer Wirtschaftsunternehmen und Banken. Woran sind Regeln zur Offenlegung konzerninterner Gewinnverschiebungen gescheitert? Es war nicht Malta und Irland, die dies verhindert haben. Nein es war die traurige Figur des Finanzministers, der mit voller Rückendeckung der Kanzlerin jeden Schritt hin zu mehr Steuergerechtigkeit in Europa blockiert hat, welch ein Armutszeugnis.

Fast ein Viertel aller EU-Bürger lebt heute in Armut, während die Zahl der Milliardäre sich seit der Finanzkrise mehr als verdoppelt hat. Also wer das für eine gute Bilanz hält der hat wirklich die falsche politischen Prioritäten, das ist erschreckend. Und diese soziale Spaltung ist zunehmend auch eine räumliche, da immer mehr Menschen abgehängt werden, weil sie an Orten Leben für die sich in Brüssel und Berlin schlicht niemand interessiert. Sie leben in an Orten, in denen die öffentliche Infrastruktur verwahrlost ist, wo kein Zug mehr hält und oft genug nicht mehr ein Bus, wo es keine guten Schulen gibt und auch keinen Arzt. Und für junge Menschen, die etwas aus ihrem Leben machen wollen, eigentlich nur noch keine Chance haben ab zu wandern. Und es waren vor allem solche Orte an denen viele Menschen in Großbritannien für den Brexit gestimmt haben, und es waren solche Orte aus denen in Frankreich die 100000 kamen, die in gelben Westen auf die Straße gegangen sind. Und sie Frau Merkel und ihre Koalition wollen uns weismachen, Sie seien proeuropäisch, also man findet kaum ein Feld in dem Anspruch und Realität weiter auseinanderklaffen, Jeder weiß doch, dass das deutsche Modell durch einen großen Niedriglohnsektor immer höhere Export Überschüsse auf zu türmen, Europa spaltet und unsere Nachbarn gegen uns auf aufbringt. Der deutsche Mindestlohn von kläglichen 9,19 € ist einer der niedrigsten in ganz Westeuropa. Magere Renten und Hartz IV drücken auf den privaten Konsum und nicht nur der Staat verweigert die nötigen Investitionen. Auch die deutschen Unternehmen legen doch immer mehr Geld auf die hohe Kante ganze 4 € von 100 € Gewinnen werden heute noch investiert. Und dass die Union in einer solchen Situation schon wieder Unternehmens Steuersenkungen ins Gespräch bringt, das zeigt leider nur, dass sie wirtschaftliche Zusammenhänge nicht verstehen. Es liegt doch nicht am am fehlenden Geld in den Unternehmenskassen, dass die Konjunktur gerade einbricht. Es liegt an der hoffnungslosen Abhängigkeit vom Export der in einer Zeit weltwirtschaftliche Unsicherheit und neuer Handelskriege eben nicht mehr als als Wachstumsmotor taugt. Und so erfreulich es ist, dass sich inzwischen bis in die deutsche Regierung herumgesprochen hat, dass der Markt nicht alles richtet . Industriepolitik heißt doch nicht, das zahnlos

