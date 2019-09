Marktstraße in Neustadt wird zur vergänglichen Kunstmeile

An diesem Wochenende vom Samstag, d. 31. August, bis Sonntag, d. 01. September 2019, fand in der Marktstraße in Neustadt das 11. Straßenmalerfestival statt !

Den Asphalt der Marktstraße in Neustadt verwandeln Profi- und Laienkünstler mit ihren farbenprächtigen Kreidekunstwerken in eine ganz besondere Kunstmeile. So wandelt der Besucher hautnah vorbei an wilden Tieren, Astronauten und auch mitten durch einen tropischen Sommer. Der Besucher schlendert gemütlich zwischen Junker-Hansen-Turm und Rathaus entlang, während die kreativen Kreidearbeiten nach und nach entstehen. Vor einigen Kunstwerken ist auf einem Stativ eine große Lupe angebracht, die das 3-D-Bild richtig lebendig werden lässt.Heute Vormittag beobachtete ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sie voller Konzentration mit der Fertigsstellung ihrer Kunstwerke beschäftigt waren.Begeben Sie sich mit meinen Fotos auf einen virtuellen Spaziergang über die Neustädter Kunstmeile, aber Vorsicht es sind auch wilde Tiere unterwegs !!