Roland bewacht das Felsentor

1890 wurde Neustadt zum Luftkurort ernannt und befindet sich am Fuße der Burg Hohnstein



Neustadt/Harz : Der Roland zu Neustadt | Danke für Interesse und lieben Kommentare zu meiner Harzreise; etwas weniger spektakulär geht sie weiter…Schon bei unserer Anreise am letzten Sonntag wollte ich von Neustadt in die Rüdigsdorfer Schweiz .Aber Sturmtief Herwart und Regen vermasselten das gründlich.So blieb es mehr ein Besuch der Altstadt von Neustadt am eigentlich romantischen Südhang des Harzes.Bei unserer Ankunft hatte der Sturm schon gewütet und z. B. den Biergarten neben dem Ratskeller und der St. Georg Kirche umgeworfen. Diemusste dem Treiben tatenlos zusehen.Beim großen Brand von Neustadt, am 10. Sept. 1678, brannte auch dievollständig ab. Alles Inventar einschließlich Orgel und Glocken ging dabei verloren. Etwa 1686 wurde der Wiederaufbau der Kirche in Angriff genommen. Er hatte sie im Auftrag eines reichen Mäzens für die Kirche des kleinen Städtchens Eythra im Süden von Leipzig gebaut, aber Ort und Kirche gibt es heute nicht mehr, sie sind dem Braunkohletagebau zum Opfer gefallen. So kam dieBei Nieselregen, vorbei an schmucken Fachwerkhäusern und dem Evangelisches Fachkrankenhaus für Atemwegserkrankungen (blickt auf eine fast 140 jährige Geschichte zurück), unternahmen wir aber wenigstens einenunweit des Neustädter Grillplatzes. . Das kleine Tal wird durch die umliegenden Felsen so stark verengt, dass der Eindruck eines Tores entsteht. Hier begann früher das Neustädter Steinkohlerevier. Die Besteigung des Aussichtspunkts oberhalb des Felsentores und der Ruine der kleinen Heinrichsburg (welche allerdings nur noch aus ganz wenigen erhaltenen Steinen besteht), hätten wir uns sparen sollen, denn es gab bei dem Wetter nichts zu sehen - dafür aber nass-matschige Schuhe.Nur zurück zumzeigte sich die Sonne für wenige Minuten.Gleich neben dem Tor stand auch ehemals das

„Wiegehäuschen“ mit der „Lügenbank“.

Hier kann (oder konnte?) man Lügen, das sich die Balken…“

Welchen Zusammenhang mag es da wohl immer noch geben (siehe vorletzte Fotos)???Quelle: Neustadt/Harz Auf der Straße gegenüber war auf einem Plakat auch eineSie wird uns auf den folgenden drei Wanderungen in dieser Karstregion in Erinnerung bleiben…Weiterführender Link: Abbaugebiet „Rüdigsdorf/Günzdorf“ „Im geplanten Abbaugebiet Rüdigsdorf/Günzdorf hatte Saint-Gobain Formula ursprünglich einen Gipsabbau über Tage geplant. Da es jedoch gerade an diesem Standort technisch möglich und dem Unternehmen ein Miteinander besonders wichtig ist, hat man vor wenigen Jahren entschieden, den Gips im Untertageabbau zu planen. Der Untertageabbau ist besonders schonend für die Umwelt. Der Großteil der Oberfläche bleibt dabei unberührt. Lediglich 0,25 Hektar nimmt die oberirdische Betriebsfläche ein. Das Stollenmundloch, also der Zugang zum Bergwerk, soll im Marktal Richtung Osten gelegt werden. Flora und Fauna werden so kaum beeinflusst. Touristen und Wanderer können hier also weiterhin die Natur genießen.07. Juni 2016“