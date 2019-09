Verkaufsoffene Sonntage in der Rheinland-Pfalz 2020 - Wo kann ich sonntags einkaufen?

Auch in Rheinland-Pfalz gibt es 2020 wieder viele verkaufsoffene Sonntage. Aber wo finden diese statt und welche Komplikationen gibt es? Hier ist die Übersicht.

regelmäßig aktualisiert.

An einem Sonntag einkaufen zu gehen war früher unvorstellbar - heute gibt es viele verkaufsoffene Sonntage im ganzen Jahr. Diese eignen sich perfekt, um mit freunden eine größere Shopping-tour zu unternehmen oder aber auch, um kleinere Einkäufe zu erledigen. Aktionen und Angebote locken dann viele Menschen in die Stadt. Häufig wird auch der Wochenendeinkauf auf den Sonntag verlegt. Leider gibt es im Jahr 2020 auch Ausfälle: „Andernach schmeckt“ - das beliebte Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag fällt leider aus. Eine Frage bleibt noch: Wo und wann gibt es verkaufsoffene Sonntage in der Rheinland-Pfalz? Hier gibt es die schnelle Übersicht, die stets aktualisiert wird.08.03.2020 in Mülheim-Kärlich29.03.2020 in NastättenCochemFrankenthal05.04.2020 in ZellNeustadt an der Weinstraße03.05.2020 in Mülheim-KärlichNeustadt an der WeinstraßeBisher sind keine weiteren Termine bekannt. Die Übersicht wird jedochSchauen Sie gerne wieder vorbei. Hier gibt es Informationen.