Popsongs und Schlager aus den Jahren von 1958 bis 2013 – mit Flöte, Fagott und E-Piano: es spielten Musiker des Friedberger Kammerorchesters.

Neustadt an der Donau : Kurkonzert |

Drei Mitglieder des Friedberger Kammerorchesters ließen sich als „Ensemble Accompagnato“ auf Abwege führen und trauten sich mit Flöte, Fagott und E-Piano in den Bereich „Popsongs und Schlager“.

Das Publikum beim Kurkonzert inzeigte sich interessiert: es versammelten sich unter blauem Himmel vor dem Kurhaus etwa 100 Zuhörer und dann ging es los mit Popsongs von, denund- Schlagern, die bekannt wurden durch Conny Froboess, Ivo Robic und Howard Carpendale und Hits von Frank Sinatra, Udo Jürgens und Reinhard Mey. Das waren also Titel wie z.B.- Lady Sunshine und Mr. Moon - Morgen - Deine Spuren im Sand - My Way - Ich war noch niemals in New York - Ich liebe Dich. Am Schluss verlangte das Publikum heftig klatschend eine Zugabe: die Musiker spielten und sangen "Der fabelhafte Egon" von Heinz Erhardt.siehe auch: www.volksmusik-zum-fruehjahr.de