Skiclub Eilvese grüßt vom Wilden Kaiser

Mit 50 Mitgliedern galt die Fahrt als ausgebucht. Die Organisatoren hatten wieder ein ansprechendes Programm zusammengestellt. Neben dem sportlichen Teil stand auch die Geselligkeit im Mittelpunkt.Begrüßt wurden die Teilnehmer in Ellmau am Hotel Postbauer mit live gespielter Hausmusik. Am ersten Skitag teilten sich die Teilnehmer in die entsprechenden Leistungsklassen ein und wer wollte, konnte sich einem Skikurs anschließen. Dafür hat der Skiclub für die ganze Woche mehrere Skilehrer engagiert. Schließlich galt es auch, sich fit zu machen für die Vereinsmeisterschaft.Bei einer ganzen Woche Sonnenschein und gut präparierten Skipisten kamen alle Teilnehmer auf ihre Kosten.Aber auch diejenigen Mitglieder, die sich nicht auf die Skier stellen mochten, hatten als „Fußgänger“ sichtlich Spaß an der Skifahrt. Mit Wanderungen zu den idyllischen Hütten, darunter auch der „Bergdoktor-Hof“ in Söll, Schlittenfahrten und Pferdekutschfahrten sorgte der Skiclub für einen kurzweiligen Urlaub im Schnee.Auf dem Abendprogramm standen auch gemeinsame Abendessen. Hier trafen sich alle Teilnehmer, um den Tag in Geselligkeit ausklingen zu lassen. Auch der Besuch der „Ellmauer-Skinacht“ sorgte für viel Vergnügen.Den sportlichen Höhepunkt der Skifahrt bildete natürlich das Skirennen um die Vereinsmeisterschaft.In diesem Jahr konnte sich bei den Damen Michelle Thiele und bei den Herren Nils Kowollik durchsetzen und die Vereinspokale entgegennehmen. Dies wurde mit einer Siegerehrung gebührend gefeiert.Nach einer Woche im Schnee mit schönstem Wetter und tollen Pisten hieß es, Abschied vom Wilden Kaiser zu nehmen. Zurück in Neustadt angekommen, wurde zum Abschluss gemeinsam im Restaurant Fischerstübchen in Mardorf gefrühstückt bevor sich alle für das nächste Jahr in Ellmau wieder verabredet haben.