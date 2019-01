Ski-Club Eilvese: Vorstand einstimmig wiedergewählt

Rund 60 Ski-Club-Mitglieder folgten der Einladung des Vorstandes. Auf der Tagesordnung stand unter anderem der Bericht des Vorsitzenden, Friedrich Duensing. Der Vorsitzende konnte wieder über ein positives Vereinsjahr berichten. In seinem Bericht dankte der Vorsitzende allen, die für das Gelingen des Vereins mitgewirkt haben.Der Sport- und Jugendwart, Tobias Slabon, berichtete über die zahlreichen Aktivitäten, welche für die jungen Mitglieder angeboten wurden. Angefangen mit einem Tagesausflug zum Skifahren nach Willingen im Sauerland, über eine Tagesfahrt zu den Karl-May-Festspielen nach Bad Segeberg im Sommer bis hin zur Skifreizeit nach Sölden in den Herbstferien konnte Tobias Slabon nur positives über die Veranstaltungen berichten. Besonders die Woche in Sölden im Ötztal ist nach wir vor ein Highlight für die Kinder und Jugendlichen. Neben dem Skifahren stehen in der Herbstferienwoche auch weitere tolle Veranstaltungen für die Mitfahrenden auf dem Programm. So wurde kurzerhand auf der Heimfahrt ein Abstecher in Erding in der größten Therme der Welt gemacht, wo sich die Kinder und Jugendlichen des Ski-Clubs austoben konnten.Zu dem Bericht des Festausschusses konnte Peter Schmidt ebenfalls über zahlreiche Veranstaltungen des Vereins berichten. Auch bei den Erwachsenen gehört die Skifreizeit nach Ellmau in Tirol zu dem Höhepunkt. Aber auch die anderweitigen Vereinsaktivitäten wie die Fahrradtour, der Herbstausflug oder das Enten-Essen mit Planwagenfahrt sind gut angenommene Veranstaltungen, die das Vereinsleben prägen.Bei der auf der Tagesordnung stehenden Wahl des Vorstandes konnten die Vorstandsmitglieder auf das Vertrauen der Mitglieder zählen und wurden für weitere zwei Jahre wiedergewählt: 1. Vorsitzender, Friedrich Duensing, 2. Vorsitzender, Matthias Müller und 3. Vorsitzender, Peter Jeschke.Weiter stand auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung die Wahl der Sportlerin / des Sportlers des Jahres auf der Tagesordnung. Für seine langjährige Vereinstreue, seine herzliche und offene Art wurde Peter Jeschke zum Sportler des Jahres gekürt. Sichtlich überrascht nahm Peter Jeschke den Wanderpokal in Empfang und beteuerte, dass ihm der Ski-Club Eilvese stets viel Freude bereite und das er auch in Zukunft dem Verein die Treue halten werde.Der Vorsitzende, Friedrich Duensing, schloss die Versammlung und blickt außerordentlich positiv in die Zukunft des Vereins. Nächstes Highlight wird die Fahrt nach Ellmau Ende Januar sein. Danach freut sich der Vorstand, die Mitglieder zum 35-jährigen Vereinsgeburtstag einladen zu dürfen: Am 25. Mai wird dieses Ereignis groß im Fischerstübchen in Mardorf gefeiert. Schmissige Livemusik mit den „Oberallgäu Musikanten“ wird für eine sicherlich schöne Feier sorgen.