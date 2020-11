Seniorenresidenzbewohner in Mardorf absolviert Goldenes Sportabzeichen.

Es war in diesem Jahr nicht ganz einfach, unter Corona-Bedingungen das Sportabzeichen abzulegen.Glücklicherweise konnten die Schwimmübungen schon recht früh erbracht werden.Für die Abnahme der restlichen, leichtathletischen Übungen konnte erst im September ein Termin wahrgenommen werden.Erfolgreich wurden zum 21sten mal in Folge die Bedingungen für das Goldene Sportabzeichen erfüllt.Die Urkunde wurde nun auf dem Postwege zugestellt.Die schöne, gemeinsame Siegerfeier und Ehrung in Bemerode wird es in diesem Jahr wohl nicht geben.Ein Ziel bleibt es auf jeden Fall, mit 90 ! das Goldene Sportabzeichen zu schaffen.