Neustadt am Rübenberge

, Bahnhofstraße 2 , 31535 Neustadt am Rübenberge DE

Landgasthaus Meyer , Bahnhofstraße 2 , 31535 Neustadt am Rübenberge DE

Neustadt am Rübenberge : Landgasthaus Meyer |

Der RCF möchte seine Kegeltruppe vergrößern und sucht auf diesem Weg Interessierte.

Wer sich angesprochen fühlt, möge sich unter folgender Rufnummer melden:

0160-3729999

Der Austragungsort ist das Landgasthaus Meyer in Poggenhagen, Bahnhofstraße 2.

Der nächste Kegelabend ist am 10.März 2022 von 17.00 Uhr bis 19.30 Uhr und findet alle 4 Wochen statt.

In diesem Sinne " Gut Holz "