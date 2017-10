Pokal- und Schweine/Wurst-Preisschießen in Frielingen 

Am Montag, 06.11.2017, Freitag, den 10.11.2017 um 19.00 Uhr und Samstag, den 11.11.2017 um 15.00 Uhr lädt der Schützenverein zum Schießen für den Wanderpokal und Schweine/Wurstpreis ein.

Das Pokalschießen der Schützen ab 18 Jahre und weiter ab 45 Jahren für Senioren wird mit dem Kleinkalibergewehr ausgeführt auf 50 Meter. Beim Damenpokal und Jugendpokal wird mit dem Luftgewehr geschossen über 10 Meter. Die Gewehre stellt der Verein. Tell-Pokal- und Wurstschießen ist ebenfalls am 10.11.2017 von 16.00 bis 18.00 Uhr. Kinder bis 11 Jahre schießen mit dem Lichtpunktgewehr.

Das Schweine/Wurstpreisschießen findet zu den gleichen Terminen statt. Hier sind unsere Frielinger Bürger genau so herzlich willkommen wie die Vereinsmitglieder. Es wird mit dem Luftgewehr geschossen über 10 Meter. Ab 12 Jahren (mit Elterngenehmigung) ist die Teilnahme möglich.

Die Preise werden am Samstag, den 11.11.2017 beim kostenlosen Wurstessen, zu dem der Verein herzlich einlädt, vergeben. Ab ca. 18.00/18.30 Uhr findet das kostenlose Wurstessen nach dem Wettkampf auch im Schützenhaus am Farlingsweg statt. Der Vorstand freut sich über eine rege Teilnahme der Schützen und Frielinger Bürger.