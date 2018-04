Königs- und Preisschießen 2018 beim Schützenverein Frielingen 

Folgende Termine für das Schießen im Schützenhaus am Farlingsweg stehen fest:Montag, den 16.04.2018 und Freitag, den 20.04.2018 von 19.00 bis 22.00,Uhr sowie Sonntag, den 22.04.2018 von 15.00 bis 18.00 Uhr findet das Königsschießen für jungendliche und erwachsene SchützInnen statt.Am 20. April 2018 um 16.00 Uhr treffen sich unsere jungen SchützInnen bis 11 Jahre zum Lichtpunktgewehrpreisschießen und Kinderkönigsschießen 2018.Das Preisschießen (auch Kinderpreisschießen) ist ein offener Wettkampf, hierzu sind auch alle interessierten Frielinger Bürger herzlich eingeladen. Termine sind zeitgleich dem Königsschießen. Attraktive Preise gibt es zum Schützenfest auf dem Zelt am Farlingsweg.Der SchützenkönigIn schießt mit einem Kleinkaliber Gewehr (KK) aus 50 Meter, auch das Preisschießen für alle erfolgt in dieser Klasse. Die Jugend schießt mit demLuftgewehr über 10 Meter.Die Damenkette wird wie 2017 erst zum Erntefest im September ausgeschossen.Die Kosten belaufen sich auf 5,- und 10,- € Startgeld je Disziplin.Es wird sicher wieder ein spannender Wettstreit und das Ergebnis wird erst zum Schützenfest am 05. und 06. Mai 2018 endgültig gelüftete. Der Vorstand hofft auf viele Frielinger Bürger und SchützInnen, die im Preisschießen und Königsschießen ihr Können unter Beweis stellen.