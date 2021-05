Spargel : Achtung,wieder einmal mein Lieblingsrezept. Vorsicht geboten, macht esssüchtig !!!

Also, wer so richtig gern Spargel isst, sollte unbedingt unser folgendes "Lieblingsrezept" ausprobieren.(hier für 2 Personen)Man nehme :1 Kg Spargel, schäle und schneide ihn in ca. 2-3 cm große Stückchen.Etwas Olivenöl in eine (Wok)Pfanne, den Spargel hier nun ca. 8 Minuten anbraten. Zwischenzeitlich 2 Frühlingszwiebeln ( sind die, die wie dünner Poree aussehen) incl. dem zarten Grün in kleine Ringe schneiden. 500 Gramm kleine Coctailtomaten halbieren und diese beiden Zutaten nach den 8 Minuten für weitere 2 Minuten zum Spagel dazugeben. Nun mit Salz und Pfeffer und wer mag Chili, würzen.Unbedingt das Ganze in der Pfanne mit Puderzucker abstreuen, dann verühren. Fertig !Dazu kann man etwas separat angebratene Hähnchen oder Putenbrust, gebratene Krabben oder Gambas, oder gebratener Kochschinken um Käse gerollt, genießen.Dazu eine halbtrockenen o. trockenen Weißwein und guten Appetit.Ich muß jetzt aufhören, mir läuft das "Wasser" im Mund zusammen.Und nun nochmal die Einkaufsliste :1Kg Spargel500 gr. Coctailtomaten2 FrühlingszwiebelnOlivenöl,Salz,Pfeffer,ggfls. Chili, PuderzuckerHähnchen oder Putenbrust, oder Krabben oder Gambas, Kochschinken und (Parmesan)KäseIch würde gern hören, wie es Euch "Ausprobierenden" gemundet hat.