Anzeige

Ob es da jemandem nach einem Video-Mitschnitt gelüstet?

Soeben kam diese "persönliche Nachricht" herein:



Hallo, Mein Freund,



Ich biete Ihnen einen erfolgreichen Tag an und wie ist Ihre Gesundheit

tun Sie heute?



Mein Mandant, der politisches Spitzenamt hat, hat mich angewiesen, Sie

zu Kontaktieren undbesprechen Sie seine Investitionspläne in Ihrem Land.





Er ist ein Politiker deshalb hat er gewarnt, dass Sie seine akzeptieren müssen

Vertrauen Sie Vertraulichkeit und halten Sie 100% geheim dieser deal Transaktion

für ihn, Ihnen mehr zu Vertrauen und zu respektieren, dass Sie ihn nie verraten

jederzeit.



Mein Mandant hat Gesamtsumme von US$105.000.000.00(Einhundertfünfundzwanzig

Millionen,NUR US-Dollar) bei der finanzfirma hinterlegt.



Darüber hinaus wird mein Mandant seinen Auslandsvertreter beauftragen oder

Finanzexperte zum Kurier Lieferung der Mittel in Bar an Sie beiIhre Adresse im Rahmen einer vertraulichen versendungsvereinbarung oder

treffen Sie sich in Europa oder Dubai bis Ihre beste Wahl, um den

Fonds zu erhalten

und investieren Sie es in seinem Namen in jede profitable(Immobilien)

Investition bis nach fünfzehn (15) Jahren, wenn er aus ist



politisches Amt und in der Lage, die Investition selbst oder mitSie.





Sie haben Anspruch auf 35% und 5% für alle Kosten, die Sie decken werdendie obige Summe der Investitionsfonds für Ihre Hilfe nach

Abschluss.





Warten Sie auf Ihre schnelle Antwort.

Ihre Aufrichtig,

Hamza Hamden

e-Mail: councilnotice88@gmail.com



Ist das nix? Neben einem erfolgreichen Tag werden auch noch 35% von über US$ 100.000.000 "geboten". Ob es sich um 105.000.000 handelt, oder aber um 125.000.000, steht wohl noch nicht ganz fest. *grins*



Immerhin sollen noch 5% für alle Kosten oben drauf kommen. Lese ich "Kosten"? Aha, Vorkasse! Das könnte ja heiter werden: 5% von mehr als US$ 100.000.000 wären zu verauslagen?



Mir scheint, von dem "Geschäft" nimmt man doch besser Abstand! Selbst wenn man vielleicht ein Verhandlungs- oder Übergabevideo an den "Spiegel" oder die "Süddeutsche Zeitung" verkaufen könnte.











Gefällt mir