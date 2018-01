Der DRK-Ortsverein Frielingen läd zur Jahreshauptversammlung ein 

Am 29.Januar 2018 besteht der neue Vorstand des DRK-Ortsvereins in Frielingen seine letzte Feuerprobe. Christine Widemann, Martin Ebert und Heike Schmidt laden zur 1. Jahreshauptversammlung in ihrer Amtszeit ein. Treff ist um 18:00 Uhr im Restaurant Bullerdieck (Saal). Nach dem Bestellen eines kleinen Abendessens geht es zum formellen Teil. Zur Tagesordnung gehören das Verlesen des Protokolls vom letzten Jahr, der Jahresbericht der 1. Vorsitzenden und der Bericht der 2. Vorsitzenden. Weiter folgt nach vollzogener Kassenprüfung der Bericht des Schatzmeisters und der Kassenprüfer. Die Position eines Kassenprüfers muss neu besetzt werden, das Amt steht zur Wahl. Ehrungen sind ein wichtiger Bestandteil des Versammlung. Gemeinsam möchte der Vorstand dann mit den Mitgliedern das neue Jahr planen, einige Termine stehen schon fest und werden vorgestellt. Wünsche, Ideen und Vorschläge können geäußert werden, die für ein interessantes und harmonisches Vereinsleben sorgen. Rolf Posor DRK-Ortsverein Garbsen e.V. wird zu Gast sein. Nach dem offiziellen Teil geht es dann zum gemütlichen Teil über. Hier gibt es Abendessen aus dem Hause Bullerdieck und in netten Gesprächen kann man das vergangene Jahr Revue passieren lassen und über Neues reden. Der Vorstand hofft auf einen vollen Saal und eine harmonische Versammlung.