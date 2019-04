Augen rechts! und Die Nase links!

Brexit-Blamagen

Mr. Speaker gibt nach einer Abstimmung bekannt: "The ayes to the right [+ Anzahl der Stimmen]" und "The noes to the left [+ Anzahl der Stimmen]". Rechts und links deshalb, weil die Zustimmenden bei einer Abstimmung per "Hammelsprung" durch eine Tür rechts vom Sprecher gehen und die Ablehnenden durch eine Tür links vom Sprecher. Dabei werden ihre Namen notiert und von jeweils zwei dafür eingeteilten Abgeordneten gezählt.