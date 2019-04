Der Umzug von Wunstorf nach Neustadt a. Rbge ist geschafft. Es fehlen nur noch einige kleine Deko an den Wänden. Aber für heute habe ich mir was anderes ausgesucht als Bilder aufzuhängen. Den Akku vom E-Bike hatte ich gestern schon mal nachgeladen. Mein Weg führt mich heute durch den Park am Erichsberg, weiter zur Apfelallee /Wasserfall und durch den Wald nach Bordenau. Den Rückweg nahm ich über Poggenhagen und das angrenzende Moorgebiet weiter nach Neustadt.Ein schöner Tag!